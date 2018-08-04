04.08.2018 20:00 Общество
Задержан организатор секс-вечеринок под Минском
Минск, 4 августа. Сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД задержали организатора секс-вечеринок под Минском, сообщается на сайте телеканала ОНТ со ссылкой на Министерство внутренних дел Беларуси.
По информации телеканала, задержанный обвиняется "в совершении насильственных действий во время этих вечеринок. Мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи. Следственный комитет изучает материалы дела".
Об организаторе каких секс-вечеринок идет речь, ОНТ не сообщает. Однако, напомним, что, по информации МВД от 30 июля, двумя сутками ранее в поселке Боровляны Минского района сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ГУНиПТЛ) МВД пресекли деятельность подпольного борделя. Операция по его ликвидации проходила при поддержке милицейского спецназа.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что с 2016 по 2018 годы двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах. Стоимость входа для мужчин составляла от 200 до 370 рублей, для пары — 120 рублей. Представительницы слабого пола участвовали в мероприятии бесплатно. В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам", — сообщил заместитель начальника ГУНиПТЛ Дмитрий Цаюн.
Помимо случайных участников на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другой обслуживающий персонал, услуги которого входили в стоимость посещения. Также в оплату включали алкоголь, еду, пользование сауной и бассейном.
На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди них были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.
В отношении организаторов подпольного борделя Минским РОСК было возбуждено дело по ч. 1 ст. 171 УК (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией).
По информации телеканала, задержанный обвиняется "в совершении насильственных действий во время этих вечеринок. Мужчина ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи. Следственный комитет изучает материалы дела".
Об организаторе каких секс-вечеринок идет речь, ОНТ не сообщает. Однако, напомним, что, по информации МВД от 30 июля, двумя сутками ранее в поселке Боровляны Минского района сотрудники главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми (ГУНиПТЛ) МВД пресекли деятельность подпольного борделя. Операция по его ликвидации проходила при поддержке милицейского спецназа.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий мы установили, что с 2016 по 2018 годы двое неработающих минчан снимали коттедж для проведения за вознаграждение закрытых секс-вечеринок. Клиентов искали среди знакомых, через объявления в интернете, соцсетях и мессенджерах. Стоимость входа для мужчин составляла от 200 до 370 рублей, для пары — 120 рублей. Представительницы слабого пола участвовали в мероприятии бесплатно. В последующем постоянным членам клуба предоставлялись скидки. Деньги посетители переводили на карточку, мобильный телефон или передавали лично организаторам", — сообщил заместитель начальника ГУНиПТЛ Дмитрий Цаюн.
Помимо случайных участников на вечеринках присутствовали проститутки, ведущие тематических конкурсов, бармены и другой обслуживающий персонал, услуги которого входили в стоимость посещения. Также в оплату включали алкоголь, еду, пользование сауной и бассейном.
На момент спецоперации в коттедже находились 34 мужчины и 18 девушек, среди них были супружеские пары и студенты. Возраст участников варьировался от 20 до 45 лет.
В отношении организаторов подпольного борделя Минским РОСК было возбуждено дело по ч. 1 ст. 171 УК (организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией).