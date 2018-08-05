Сегодня на Северном кладбище Минска пройдет прощание с Александром Кулинковичем

Минск, 5 августа. Прощание с Александром Кулинковичем состоится 5 августа с 15.00 до 16.00 в крематории Северного кладбища Минска.



Лидер рок-группы "Нейро Дюбель" скончался на 47-м году жизни утром 4 августа в реанимации одной из минских больниц, куда был доставлен накануне с пневмонией.



4 августа "Нейро Дюбель" должен был выступить на фестивале "Рок за Бобров" на аэродроме "Боровая" под Минском. Его выступление официально отменено не было. Последний концерт группы состоялся в Минске 20 июля.



Александр Кулинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. Группа "Нейро Дюбель" была основана в 1989 году в Минске, выпустила 16 альбомов. Последний из них под названием "Першы" вышел в 2017 году.



В 2009—2011 годах Кулинкович был колумнистом интернет-газеты БелаПАН Naviny.by . C 2013 года — колумнист газеты "Советская Белоруссия".