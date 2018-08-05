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Дата распечатки: 05.08.2018 11:46
 
05.08.2018 10:08 Политика, Экономика

Лукашенко уверен, что дружественные отношения с Буркина-Фасо продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки

Минск, 5 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе с национальным праздником — Днем независимости.

Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, он выразил уверенность в том, что дружественные отношения между двумя странами продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки.

Лукашенко уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в экономической, политической сферах на благо народов двух государств.
БелаПАН.

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