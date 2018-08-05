Лукашенко уверен, что дружественные отношения с Буркина-Фасо продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки

Минск, 5 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Буркина-Фасо Рока Марка Кристиана Каборе с национальным праздником — Днем независимости.



Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, он выразил уверенность в том, что дружественные отношения между двумя странами продолжат развиваться на принципах доверия и взаимной поддержки.



Лукашенко уверен в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в экономической, политической сферах на благо народов двух государств.