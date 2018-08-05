В Минске простились с Александром Кулинковичем

Минск, 5 августа. Церемония прощания с лидером группы "Нейро Дюбель" Александром Кулинковичем прошла 5 августа в ритуальном зале крематория Северного кладбища.

Проститься с музыкантом пришли около двух тысяч человек. В числе тех, кто пришел проводить его в последний путь, были известные музыканты — участники группы "Нейро Дюбель", Лявон Вольский, Пит Павлов, Олег Хоменко, Дмитрий Войтюшкевич, Игорь Ворошкевич, а также многочисленные журналисты и поклонники.



В зале прошла церемония отпевания усопшего по православному обряду. Священник, который отпевал музыканта, отметил, что не был поклонником творчества группы "Нейро Дюбель", однако вспомнил, что много лет назад побывал на их концерте. "Они выступали в центре Минска на Городском Валу. Это был настоящий живой концерт. Я помню искренность того человека, который стоял на сцене", — сказал он. Священник также отметил вклад Кулинковича в культурное наследие Беларуси как музыканта и поэта.



Гроб с телом Кулинковича проводили в последний путь под 20-минутные аплодисменты собравшихся в крематории и музыку его группы.



Как сообщалось, музыкант скончался на 47-м году утром 4 августа в реанимации одной из минских больниц, куда был доставлен накануне с пневмонией.



4 августа группа "Нейро Дюбель" должна была выступить на фестивале "Рок за Бобров" на аэродроме "Боровая" под Минском. Ее выступление официально отменено не было. Последний концерт группы состоялся в Минске 20 июля.



Кулинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. Группа "Нейро Дюбель" была основана в 1989 году в Минске, выпустила 16 альбомов. Последний из них под названием "Першы" вышел в 2017 году.



В 2009—2011 годах Кулинкович являлся колумнистом интернет-газеты БелаПАН Naviny.by . C 2013 года — колумнист газеты "Советская Белоруссия".