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Дата распечатки: 05.08.2018 19:18
 
05.08.2018 19:08 Политика

Белорусские танкисты вышли в полуфинал "Танкового биатлона"

Минск, 5 июля. В подмосковном Алабино белорусские танкисты вышли в полуфинал "Танкового биатлона"в рамках Армейских международных игр – 2018.

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, по итогам шестого дня состязаний белорусский танковый экипаж пришел к финишу первым в своем заезде с результатом 20 минут 22 секунды.

5 августа состоялись завершающие заезды первого этапа "Танкового биатлона". На этом "Индивидуальная гонка" завершена.

7 августа, стартует полуфинал.
БелаПАН.

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