05.08.2018 19:08 Политика
Белорусские танкисты вышли в полуфинал "Танкового биатлона"
Минск, 5 июля. В подмосковном Алабино белорусские танкисты вышли в полуфинал "Танкового биатлона"в рамках Армейских международных игр – 2018.
Как сообщает Министерство обороны Беларуси, по итогам шестого дня состязаний белорусский танковый экипаж пришел к финишу первым в своем заезде с результатом 20 минут 22 секунды.
5 августа состоялись завершающие заезды первого этапа "Танкового биатлона". На этом "Индивидуальная гонка" завершена.
7 августа, стартует полуфинал.
Как сообщает Министерство обороны Беларуси, по итогам шестого дня состязаний белорусский танковый экипаж пришел к финишу первым в своем заезде с результатом 20 минут 22 секунды.
5 августа состоялись завершающие заезды первого этапа "Танкового биатлона". На этом "Индивидуальная гонка" завершена.
7 августа, стартует полуфинал.