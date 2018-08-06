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Дата распечатки: 06.08.2018 07:38
 
06.08.2018 06:04 Спорт

Максим Мирный впервые за последние 10 месяцев покинул топ-50 парного рейтинга АТП

Минск, 6 августа. 41-летний белорусский Максим Мирный впервые за последние 10 месяцев покинул топ-50 парного рейтинга АТП.

С 6 августа он занимает 52-е место, опустившись на три строчки по сравнению с предыдущим рейтингом. На минувшей неделе Мирный и его нынешний партнер по паре австриец Филипп Освальд выбыли во втором круге турнира в Китцбюэле, тогда как год назад они дошли до полуфинала.

В первой полусотне сильнейших парных игроков спортсмен находился с 16 октября 2017 года. Его наивысшее достижение в этот период — 34-е место с 11 по 17 июня. Мирный возглавлял парный рейтинг с 9 июня по 7 сентября 2003 года, с 20 октября 2003 года по 1 февраля 2004 года, с 29 января по 15 апреля 2007 года и с 7 мая по 9 сентября 2012 года.

В нынешнем году Мирный провел 37 матчей (19 побед, 18 поражений) и выиграл с Освальдом два турнира (в Хьюстоне и Нью-Йорке), за всю карьеру парного теннисиста — 1.212 матчей (773 победы, 439 поражений) и 52 титула.

Новый рейтинг Женской теннисной ассоциации пока не опубликован.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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