Сегодня определится соперник победителя пары БАТЭ — "Карабах" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Минск, 6 августа. Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов-2018/19.



Известны все возможные соперники на этой стадии для победителя пары БАТЭ — "Карабах" (Азербайджан). По сообщению пресс-службы борисовского клуба, в их число входят ПСВ (Голландия), а также победители пар "Зальцбург" (Австрия) — "Шкендия" (Македония), "Селтик" (Шотландия) — АЕК (Греция) и "Астана" (Казахстан) — "Динамо" (Загреб, Хорватия).



Матчи 3-го квалификационного раунда ЛЧ между БАТЭ и "Карабахом" пройдут 7 и 14 августа. Первая встреча состоится в Баку, ответная — в Борисове. В столицу Азербайджана белорусская команда отправится сегодня в 9.00.