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Дата распечатки: 06.08.2018 09:21
 
06.08.2018 08:21 Общество

В Шарковщинском районе нашли заблудившегося в лесу подростка

Минск, 6 августа. В Шарковщинском районе нашли заблудившегося в лесу подростка.

По информации Витебского областного управления МЧС, 5 августа в 11 часов поступило сообщение о заблудившемся в лесном массиве возле деревни Василево школьника 2001 года рождения.

"Для поисковых работ были задействованы сотрудники МВД и работники МЧС. В 12.10 пропавший подросток обнаружен местными жителями, в медицинской помощи не нуждается", — отмечается в релизе.
БелаПАН.

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