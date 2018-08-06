Минск, 6 августа. В Шарковщинском районе нашли заблудившегося в лесу подростка.



По информации Витебского областного управления МЧС, 5 августа в 11 часов поступило сообщение о заблудившемся в лесном массиве возле деревни Василево школьника 2001 года рождения.



"Для поисковых работ были задействованы сотрудники МВД и работники МЧС. В 12.10 пропавший подросток обнаружен местными жителями, в медицинской помощи не нуждается", — отмечается в релизе.