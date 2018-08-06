06.08.2018 09:58 Политика
МИД: Попытка покушения на Мадуро — варварский акт терроризма
Минск, 6 августа. Попытка покушения 4 августа на президента Николаса Мадуро, в результате которой получили ранения семь человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма, говорится в опубликованном 6 августа заявлении белорусского МИД.
"Использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью. Мы будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений террора и насилия. Только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции вправе определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе", — подчеркивается в заявлении.
"В этот тяжелый момент Беларусь рядом с Венесуэлой", — заверил МИД.
Покушение произошло во время военного парада. Для атаки использовались дроны со взрывчаткой. Мадуро не пострадал, он был эвакуирован службой безопасности. Каракас обвинил в покушении Колумбию, та отвергла обвинения.
"Использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью. Мы будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений террора и насилия. Только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции вправе определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе", — подчеркивается в заявлении.
"В этот тяжелый момент Беларусь рядом с Венесуэлой", — заверил МИД.
Покушение произошло во время военного парада. Для атаки использовались дроны со взрывчаткой. Мадуро не пострадал, он был эвакуирован службой безопасности. Каракас обвинил в покушении Колумбию, та отвергла обвинения.