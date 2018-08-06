Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/06/967659/
Дата распечатки: 06.08.2018 14:13
 
06.08.2018 13:19 Экономика, Финансы

Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на первых торгах недели

Минск, 6 августа. 6 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США, евро и российский рубль подешевели к белорусскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0047 рубля (0,2%) и составил 2,3269 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0011 рубля (0,05%) и составил 2,0125 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0065 рубля (0,2%) и составил 3,1689 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В понедельник фьючерсы на марку Brent постепенно растут и находятся в районе 74 долларов за баррель. 

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 4,26 копейки и составил 63,4975 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 06 Август 2018, 14:13
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск