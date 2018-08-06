Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам на первых торгах недели

Минск, 6 августа. 6 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США, евро и российский рубль подешевели к белорусскому рублю.







По итогам торгов курс евро снизился на 0,0047 рубля (0,2%) и составил 2,3269 рубля.





Курс доллара США снизился на 0,0011 рубля (0,05%) и составил 2,0125 рубля.





Курс российского рубля снизился на 0,0065 рубля (0,2%) и составил 3,1689 белорусского рубля за 100 российских.







В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.





Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В понедельник фьючерсы на марку Brent постепенно растут и находятся в районе 74 долларов за баррель.







В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 4,26 копейки и составил 63,4975 рубля.