В случае победы над "Карабахом" БАТЭ в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с голландским ПСВ

Минск, 6 августа. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 6 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов — заключительного этапа отбора в основную стадию турнира.







По результатам жеребьевки победитель пары 3-го квалификационного раунда "Карабах" (Азербайджан) – БАТЭ сыграет с чемпионом Голландии ПСВ (Эйндховен).







Противостояние с "Карабахом" БАТЭ начнет выездной встречей 7 августа (начало в 20.00 по белорусскому времени). Ответная состоится 14 августа в Борисове.







Матчи плей-офф пройдут 21/22 и 28/29 августа. В случае выхода в эту стадию БАТЭ начнет противостояние с ПСВ домашней игрой.