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Дата распечатки: 06.08.2018 14:13
 
06.08.2018 13:30 Спорт

В случае победы над "Карабахом" БАТЭ в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с голландским ПСВ

Минск, 6 августа. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 6 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов — заключительного этапа отбора в основную стадию турнира.

По результатам жеребьевки победитель пары 3-го квалификационного раунда "Карабах" (Азербайджан) – БАТЭ сыграет с чемпионом Голландии ПСВ (Эйндховен).

Противостояние с "Карабахом" БАТЭ начнет выездной встречей 7 августа (начало в 20.00 по белорусскому времени). Ответная состоится 14 августа в Борисове.

Матчи плей-офф пройдут 21/22 и 28/29 августа. В случае выхода в эту стадию БАТЭ начнет противостояние с ПСВ домашней игрой.
Александр Ванкович, БелаПАН.

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