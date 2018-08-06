Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/06/967684/
Дата распечатки: 06.08.2018 17:20
 
06.08.2018 15:22 Спорт

Стали известны возможные соперники белорусских клубов в раунде плей-офф Лиги Европы

Минск, 6 августа. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 6 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы — заключительного этапа отбора в основную стадию турнира.

В плей-офф Лиги Европы могут сыграть три белорусских клуба. Минское и брестское "Динамо" — если пройдут 3-й квалификационный раунд, борисовский БАТЭ — в случае поражения "Карабаху" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов "спустится" в раунд плей-офф Лиги Европы.

Если БАТЭ вылетит из ЛЧ, то в плей-офф ЛЕ он сыграет с победителем пары "Шериф" (Молдова)/"Валюр" (Исландия).

Брестское "Динамо" в случае победы в противостоянии 3-го квалификационного раунда с кипрским "Аполлоном" встретится в плей-офф с победителем пары "Витесс" (Голландия)/"Базель" (Швейцария).

Минское "Динамо" в случае победы в противостоянии 3-го квалификационного раунда с российским "Зенитом" сыграет в плей-офф с победителем пары "Хиберниан" (Шотландия)/"Мольде" (Норвегия).

Матчи 3-го квалификационного раунда пройдут 9 и 16 августа. Игры раунда плей-офф состоятся 23 и 30 августа.
Александр Ванкович, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 06 Август 2018, 17:20
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск