Стали известны возможные соперники белорусских клубов в раунде плей-офф Лиги Европы

Минск, 6 августа. В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) 6 августа состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы — заключительного этапа отбора в основную стадию турнира.







В плей-офф Лиги Европы могут сыграть три белорусских клуба. Минское и брестское "Динамо" — если пройдут 3-й квалификационный раунд, борисовский БАТЭ — в случае поражения "Карабаху" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов "спустится" в раунд плей-офф Лиги Европы.







Если БАТЭ вылетит из ЛЧ, то в плей-офф ЛЕ он сыграет с победителем пары "Шериф" (Молдова)/"Валюр" (Исландия).







Брестское "Динамо" в случае победы в противостоянии 3-го квалификационного раунда с кипрским "Аполлоном" встретится в плей-офф с победителем пары "Витесс" (Голландия)/"Базель" (Швейцария).







Минское "Динамо" в случае победы в противостоянии 3-го квалификационного раунда с российским "Зенитом" сыграет в плей-офф с победителем пары "Хиберниан" (Шотландия)/"Мольде" (Норвегия).







Матчи 3-го квалификационного раунда пройдут 9 и 16 августа. Игры раунда плей-офф состоятся 23 и 30 августа.