06.08.2018 15:53 Общество, Политика
Белорусские правозащитники обратились в Совет по правам человека ООН в связи с преследованием активистки Виктории Биран
Минск, 6 августа. Закрытый властями правозащитный центр "Весна" направил обращение к специальному докладчику Совета по правам человека ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кайе с просьбой вступить в коммуникацию с белорусскими властями и призвать их "прекратить преследование ЛГБТ-активистки Виктории Биран за выражение ею своей гражданской позиции к гомофобной статье, размещенной на официальном сайте Министерства внутренних дел".
Как сообщает spring96.org, правозащитники обратили внимание: во время административных процессов в судах Центрального и Московского районов Минска Биран пояснила, что в пикетировании не участвовала, а сфотографировалась с плакатом "Сами вы подделка" в ответ на текст, который был размещен на официальном сайте МВД на тему отношения к ЛГБТ-сообществу. "Данное действие Виктории Биран было обусловлено желанием выразить свою гражданскую позицию в ответ на гомофобное заявление Министерства внутренних дел и получить отзывы в социальной сети Facebook, где на персональной странице активистки и были размещены фотографии на фоне зданий Дома правительства и МВД", — отмечается в обращении.
Однако в обоих случаях белорусские суды квалифицировали фотографирование с плакатом как одиночный пикет. "В нарушение части 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах суды Центрального и Московского районов города Минска, которые подвергли Викторию Биран преследованию, не обосновали необходимых и допустимых ограничений свободного выражения мнения. Судьями, которые рассматривали административные дела, не установлено, каким образом фотографирование с плакатом "Сами вы подделка" на фоне зданий Дома правительства и Министерства внутренних дел несло угрозу государственной безопасности, общественному порядку, здоровью и нравственности населения", — отмечают правозащитники.
Как сообщалось, 16 июля дело Биран рассматривалось в суде Центрального района Минска. Судья Виктория Шабуня признала ЛГБТ-активистку виновной в нарушении проведения массового мероприятия за фотографирование с плакатом возле здания МВД и оштрафовала ее на 15 базовых величин. Аналогичное решение, но уже за фото у Дома правительства, 23 июля вынес суд Московского района в лице судьи Татьяны Мотыль. Биран обжаловала решения обоих судов. Cуд Ленинского района прекратил административное дело в отношении Биран за аналогичное фото у здания КГБ из-за истечения срока привлечения к ответственности.
Речь идет о событиях 24 мая, когда активистка сфотографировалась с плакатом "Сами вы подделка" на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства. Таким образом активистка выразила свое несогласие с сообщением, опубликованным на официальном сайте МВД под заголовком: "Мы за подлинное. Они не пройдут". Правоохранительный государственный орган допустил неприязненные высказывания в отношении представителей сексуальных меньшинств, а также негативный комментарий в адрес посольства Великобритании в Минске, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило над своим входом радужный флаг.
Как сообщает spring96.org, правозащитники обратили внимание: во время административных процессов в судах Центрального и Московского районов Минска Биран пояснила, что в пикетировании не участвовала, а сфотографировалась с плакатом "Сами вы подделка" в ответ на текст, который был размещен на официальном сайте МВД на тему отношения к ЛГБТ-сообществу. "Данное действие Виктории Биран было обусловлено желанием выразить свою гражданскую позицию в ответ на гомофобное заявление Министерства внутренних дел и получить отзывы в социальной сети Facebook, где на персональной странице активистки и были размещены фотографии на фоне зданий Дома правительства и МВД", — отмечается в обращении.
Однако в обоих случаях белорусские суды квалифицировали фотографирование с плакатом как одиночный пикет. "В нарушение части 3 статьи 19 Международного пакта о гражданских и политических правах суды Центрального и Московского районов города Минска, которые подвергли Викторию Биран преследованию, не обосновали необходимых и допустимых ограничений свободного выражения мнения. Судьями, которые рассматривали административные дела, не установлено, каким образом фотографирование с плакатом "Сами вы подделка" на фоне зданий Дома правительства и Министерства внутренних дел несло угрозу государственной безопасности, общественному порядку, здоровью и нравственности населения", — отмечают правозащитники.
Как сообщалось, 16 июля дело Биран рассматривалось в суде Центрального района Минска. Судья Виктория Шабуня признала ЛГБТ-активистку виновной в нарушении проведения массового мероприятия за фотографирование с плакатом возле здания МВД и оштрафовала ее на 15 базовых величин. Аналогичное решение, но уже за фото у Дома правительства, 23 июля вынес суд Московского района в лице судьи Татьяны Мотыль. Биран обжаловала решения обоих судов. Cуд Ленинского района прекратил административное дело в отношении Биран за аналогичное фото у здания КГБ из-за истечения срока привлечения к ответственности.
Речь идет о событиях 24 мая, когда активистка сфотографировалась с плакатом "Сами вы подделка" на фоне зданий МВД, КГБ и Дома правительства. Таким образом активистка выразила свое несогласие с сообщением, опубликованным на официальном сайте МВД под заголовком: "Мы за подлинное. Они не пройдут". Правоохранительный государственный орган допустил неприязненные высказывания в отношении представителей сексуальных меньшинств, а также негативный комментарий в адрес посольства Великобритании в Минске, которое 17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, вывесило над своим входом радужный флаг.