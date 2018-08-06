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Дата распечатки: 06.08.2018 19:09
 
06.08.2018 18:06 Спорт

Белорусские вальщики леса победили на чемпионате мира в Норвегии

Минск, 6 августа. Белорусская команда вальщиков в составе Валерия Дуровича, Сергея Шкудрова и Виктора Зарембы победила на чемпионате мира лесорубов в норвежском Лиллехаммере (2—5 августа), сообщила пресс-служба Минлесхоза.

В соревнованиях приняли участие 123 лесоруба из 27 стран.

Белорусская сборная под руководством заместителя начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимира Шута набрала 4.879 баллов, на 19 очков опередив соперников из Германии.

В 2016 году команда вальщиков из Беларуси впервые стала чемпионом мира, опередив всех соперников на турнире в Польше.
БелаПАН.

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