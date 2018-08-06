Белорусские вальщики леса победили на чемпионате мира в Норвегии

Минск, 6 августа. Белорусская команда вальщиков в составе Валерия Дуровича, Сергея Шкудрова и Виктора Зарембы победила на чемпионате мира лесорубов в норвежском Лиллехаммере (2—5 августа), сообщила пресс-служба Минлесхоза.



В соревнованиях приняли участие 123 лесоруба из 27 стран.



Белорусская сборная под руководством заместителя начальника управления производства и реализации продукции Минлесхоза Владимира Шута набрала 4.879 баллов, на 19 очков опередив соперников из Германии.



В 2016 году команда вальщиков из Беларуси впервые стала чемпионом мира, опередив всех соперников на турнире в Польше.