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Дата распечатки: 06.08.2018 20:38
 
06.08.2018 19:19 Спорт

Главный тренер БАТЭ: "Карабах" — сильная команда, но перед нами стоит задача проходить дальше

Минск, 6 августа. "Карабах" — очень сильная и опытная команда, несколько раз играла в группе еврокубковых турниров… Понимаем, с кем будем играть. Шансы равны", — заявил главный тренер борисовского футбольного клуба БАТЭ Алексей Бага 6 августа в Баку, где во вторник его команда проведет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

"Перед нами стоит задача проходить дальше. Мы и команда понимаем, с кем нам предстоит сыграть… Мы играем на выезде с сильной командой, и любой положительный результат устроит нас", — приводит слова Баги пресс-служба "Карабаха".

Тренер согласился с мнением капитана азербайджанской команды Рашада Садыхова, который заявил, что БАТЭ имеет преимущество, проводя первый матч на выезде.

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в интервью пресс-службе своего клуба заявил, что тренеры ставят задачу "добиться такого результата, который поможет нам иметь преимущество перед ответной игрой". "Считаю, команды равны по силам. Надеюсь, в сражениях с "Карабахом" БАТЭ продемонстрирует свои лучшие качества и на деле, а не на словах, докажет, что лучше соперника", — сказал футболист.

Через неделю после матча в Баку, 14 августа, соперники встретятся в Борисове. Победитель пары выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с голландским "Эйндховеном". Проигравший "опустится" в плей-офф Лиги Европы и будет соперничать с лучшим в паре "Шериф" (Молдова) — "Валюр" (Исландия).
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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