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Дата распечатки: 06.08.2018 22:06
 
06.08.2018 20:42 Экономика

В связи с вводом АЭС Совмин утвердил межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года

Минск, 6 августа. Постановлением Совета министров от 6 августа № 579 внесены изменения в комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции. В частности утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии.

По итогам реализации всех мероприятий межотраслевого комплекса мер прирост потребления электрической энергии ожидается на уровне 1 млрд 650 млн киловатт-часов в год, что позволит улучшить технико-экономические показатели работы энергосистемы в условиях ввода в эксплуатацию БелАЭС, сообщила пресс-служба правительства.

На реализацию мероприятий межотраслевого комплекса мер требуется 7 млрд 725,6 млн рублей, включая средства республиканского бюджета — 335,02 млн рублей, собственные средства организаций и иные источники, не запрещенные законодательством, — 7 млрд 390,58 млн рублей. "Бюджетное финансирование указанных мероприятий предусмотрено в рамках принятых соответствующих государственных программ и решений главы государства", — отмечается в релизе.

Контроль за выполнением межотраслевого комплекса мер возложен на департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации.
БелаПАН.

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