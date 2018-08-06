В Узденском районе загорелся цех фасовки кукурузных палочек

Минск, 6 августа. В деревне Королево Узденского района (Минская область) горел цех фасовки кукурузных палочек, сообщило МЧС.



ЧП произошло еще в ночь на воскресенье, 5 августа. Информацию о пожаре передала женщина. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горели открытым пламенем крыша и второй этаж постройки. В здании расположены производственные и складские помещения частных предприятий по фасовке кукурузных палочек и игрушек. "Подразделения МЧС не дали распространиться огню на пристроенный кирпичный гараж, где находилось три грузовых автомобиля, а также перекинуться на жилые дома, находящиеся на расстоянии 10 метров от места пожара", — отмечается в релизе. Огнем уничтожена крыша производственного здания на площади 700 кв. метров, повреждено оборудование, имущество, стены цеха фасовки кукурузных палочек. Пострадавших нет.



Производство не было оборудовано пожарной сигнализацией, сторожевая охрана отсутствовала. В субботу и воскресенье предприятие не работало.



Причина пожара устанавливается, рассматривается несколько версий, в том числе короткое замыкание электропроводки.