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Дата распечатки: 06.08.2018 23:56
 
06.08.2018 21:49 Общество

В Узденском районе загорелся цех фасовки кукурузных палочек

Минск, 6 августа. В деревне Королево Узденского района (Минская область) горел цех фасовки кукурузных палочек, сообщило МЧС.

ЧП произошло еще в ночь на воскресенье, 5 августа. Информацию о пожаре передала женщина. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, горели открытым пламенем крыша и второй этаж постройки. В здании расположены производственные и складские помещения частных предприятий по фасовке кукурузных палочек и игрушек. "Подразделения МЧС не дали распространиться огню на пристроенный кирпичный гараж, где находилось три грузовых автомобиля, а также перекинуться на жилые дома, находящиеся на расстоянии 10 метров от места пожара", — отмечается в релизе. Огнем уничтожена крыша производственного здания на площади 700 кв. метров, повреждено оборудование, имущество, стены цеха фасовки кукурузных палочек. Пострадавших нет.

Производство не было оборудовано пожарной сигнализацией, сторожевая охрана отсутствовала. В субботу и воскресенье предприятие не работало.

Причина пожара устанавливается, рассматривается несколько версий, в том числе короткое замыкание электропроводки.
БелаПАН.

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