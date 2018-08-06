На АЗС "Лукойл-Белоруссия" в Барановичском районе выявлены нарушения правил пожарной безопасности

Минск, 6 августа. На АЗС "Лукойл-Белоруссия" в Барановичском районе (Брестская область) выявлены нарушения правил пожарной безопасности, сообщило МЧС.



В мониторинге АЗС № 16, 17, 18, 20 принял участие первый заместитель начальника Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Александр Стрельчик, который "обратил пристальное внимание на знание персоналом требований правил пожарной безопасности, умение действовать в случае ЧС и пользоваться первичными средствами пожаротушения". Также "должное внимание было уделено вопросу, касающемуся безопасного поведения персонала на взрывопожароопасных объектах".



Представитель МЧС "провел с персоналом профилактическую беседу, напомнил основные правила пожарной безопасности на рабочем месте".



"По результатам мониторинга выявлен ряд нарушений. В адрес субъекта подготовлены рекомендации по их устранению", — отмечается в релизе.