Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/06/967726/
Дата распечатки: 06.08.2018 23:56
 
06.08.2018 22:15 Общество, Безопасность

На АЗС "Лукойл-Белоруссия" в Барановичском районе выявлены нарушения правил пожарной безопасности

Минск, 6 августа. На АЗС "Лукойл-Белоруссия" в Барановичском районе (Брестская область) выявлены нарушения правил пожарной безопасности, сообщило МЧС.

В мониторинге АЗС № 16, 17, 18, 20 принял участие первый заместитель начальника Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Александр Стрельчик, который "обратил пристальное внимание на знание персоналом требований правил пожарной безопасности, умение действовать в случае ЧС и пользоваться первичными средствами пожаротушения". Также "должное внимание было уделено вопросу, касающемуся безопасного поведения персонала на взрывопожароопасных объектах".

Представитель МЧС "провел с персоналом профилактическую беседу, напомнил основные правила пожарной безопасности на рабочем месте".

"По результатам мониторинга выявлен ряд нарушений. В адрес субъекта подготовлены рекомендации по их устранению", — отмечается в релизе.
БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Понедельник, 06 Август 2018, 23:56
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск