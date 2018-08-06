Обзор основных событий 6 августа 2018 года

Минск, 6 августа. Попытка покушения 4 августа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в результате которой получили ранения семь человек, является варварским и бесчеловечным актом терроризма, говорится в заявлении белорусского МИД. "Использование столь отвратительных методов в политической борьбе не будет никогда принято Беларусью. Мы будем всегда непримиримы в отношении любых проявлений террора и насилия. Только народ Венесуэлы и исключительно путем мирного диалога в рамках правового поля и Конституции вправе определять пути решения сложных ситуаций и способы разрешения всех разногласий в венесуэльском обществе", — подчеркивается в заявлении. "В этот тяжелый момент Беларусь рядом с Венесуэлой", — заверил МИД.



В Минске задержан сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. "Его задержали, когда он выходил из дома. Возле подъезда его ожидал синий микроавтобус, в который его посадили и увезли", — сообщила БелаПАН жена политика Ольга Северинец. За несколько часов до задержания суд Фрунзенского района Минска постановил наказать Северинца десятисуточным арестом за проведение несанкционированного пикета (статья 23.34 КоАП "Нарушение порядка организации, проведения массового мероприятия"). Два сотрудника милиции показали в суде, что 21 июля Северинец "в составе группы граждан" пикетировал ресторан "Поедем поедим" в Куропатах: стоял у въездных ворот, держал в руке бело-красно-белый флаг, препятствовал проезду автомобилей и раздавал листовки. Сам Северинец в суд не пришел.



Закрытый властями правозащитный центр "Весна" направил обращение к специальному докладчику Совета по правам человека ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвиду Кайе с просьбой вступить в коммуникацию с белорусскими властями и призвать их "прекратить преследование ЛГБТ-активистки Виктории Биран за выражение ею своей гражданской позиции к гомофобной статье, размещенной на официальном сайте Министерства внутренних дел". Как отмечают правозащитники, во время административных процессов в судах Центрального и Московского районов Минска Биран пояснила, что в пикетировании не участвовала, а сфотографировалась с плакатом "Сами вы подделка" в ответ на текст, который был размещен на официальном сайте МВД на тему отношения к ЛГБТ-сообществу. "Данное действие Виктории Биран было обусловлено желанием выразить свою гражданскую позицию в ответ на гомофобное заявление Министерства внутренних дел и получить отзывы в социальной сети Facebook, где на персональной странице активистки и были размещены фотографии на фоне зданий Дома правительства и МВД", — отмечается в обращении.



Постановлением Совета министров внесены изменения в комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода Белорусской атомной электростанции. В частности, утвержден межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии. По итогам реализации всех мероприятий межотраслевого комплекса мер прирост потребления электрической энергии ожидается на уровне 1 млрд 650 млн киловатт-часов в год, что позволит улучшить технико-экономические показатели работы энергосистемы в условиях ввода в эксплуатацию БелАЭС, сообщила пресс-служба правительства.