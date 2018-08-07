Золотовалютные резервы в июле выросли почти на 200 млн долларов

Минск, 7 августа. На 1 августа золотовалютные резервы Беларуси составили 7 млрд 30,2 млн долларов США, сообщает Национальный банк.



За июль 2018 года золотовалютные резервы выросли на 198,8 млн долларов США, или на 2,9%, после сокращения в июне на 108,2 млн долларов (на 1,6%).



По данным регулятора, увеличению резервов в июле способствовали несколько факторов: покупка иностранной валюты на внутреннем рынке, поступление иностранной валюты в бюджет (в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты), а также поступление средств от продажи на внутреннем рынке валютных гособлигаций.



В то же время к сокращению резервов приводили выплаты по госдолгу. "Правительством и Национальным банком в июле исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 450 млн долларов США", — сообщает регулятор.



Нацбанк напоминает, что с учетом необходимости выплат по внутреннему и внешнему госдолгу золотовалютные резервы, согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, должны составить к концу года не менее 6 млрд долларов.



Между тем на расширенном правлении, состоявшемся в конце июля, Нацбанк заявил, что ожидает к концу года величину резервов на уровне 6,5 млрд долларов.



Как сообщалось ранее, в начале 2017 года золотовалютные резервы Беларуси составляли 7,3 млрд долларов. Власти объясняли снижение объема резервов в этом году тем, что необходимо выплачивать обязательства по внешнему и внутреннему долгу.



Беларусь в 2018 году на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего государственного долга должна направить 3,6 млрд долларов. Минфин ранее сообщил, что на две трети выплаты по госдолгу планируется осуществить за счет недолговых источников.



Следует отметить, что в ближайшие пять лет платежи Беларуси по госдолгу будут оставаться значительными. По данным Минфина, за 2019—2023 годы эти платежи составят 18,5 млрд долларов, в том числе в 2019 году страна должна направить кредиторам 3,6 млрд долларов, в 2020-м — 3,78 млрд, в 2021-м — 3,54 млрд, в 2022-м — 3,6 млрд, в 2023-м — почти 4 млрд долларов.