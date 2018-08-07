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Дата распечатки: 07.08.2018 15:20
 
07.08.2018 13:44 Экономика, Финансы

Доллар США и российский рубль подешевели на биржевых торгах

Минск, 7 августа. 7 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару США и российскому рублю, ослабел — к евро.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,001 рубля (0,04%) и составил 2,3279 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0008 рубля (0,04%) до 2,0117 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0036 рубля (0,11%) и составил 3,1653 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены выросли во вторник на фоне сообщений о восстановлении санкций в отношении Ирана со стороны США. Фьючерсы на марку Brent к полудню торговались в районе 74,5 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 вырос на 4,5 копейки и составил 63,5425 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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