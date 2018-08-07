07.08.2018 14:05 Общество, Политика
Алесь Беляцкий: Обыски в редакциях tut.by и БелаПАН — это целенаправленная политика ограничения информационного поля в Беларуси
Минск, 7 августа. Руководитель закрытого белорусскими властями правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий прокомментировал сегодняшние обыски в офисе интернет-портала
tut.by и информационного агентства БелаПАН. Обыски в обеих редакция длятся уже более пяти часов.
"Это целенаправленная политика ограничения информационного поля в Беларуси, с тем чтобы держать белорусских граждан в атмосфере страха, неопределенности и дезинформации", — отметил правозащитник в комментарии интернет-ресурсу palitviazni.info.
"Все эти факты свидетельствуют об одном: идет зачистка информационного пространства, — сказал Беляцкий. — Такие проявления в стране происходят то более остро, то менее остро, но от них власти не отступали никогда. Этот процесс идет фактически все последние 25 лет. Мы хорошо помним, как прессовали журналистов и в 1990-х, и в начале 2000-х. Независимым СМИ регулярно вставляли палки в колеса".
По мнению правозащитника, через уголовное преследование власти пытаются ограничивать право белорусов на свободу получения информации.
"Были проблемы у независимых СМИ с подпиской, распространением изданий через киоски "Белсоюзпечати", — продолжил Беляцкий. — Это такая целенаправленная политика ограничения информационного поля в Беларуси".
Следственный комитет утром 7 августа сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".
Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".
"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.
Иных комментариев в ведомстве пока не дают. Где в настоящее время находятся задержанные журналисты, на данный момент неизвестно.
"Это целенаправленная политика ограничения информационного поля в Беларуси, с тем чтобы держать белорусских граждан в атмосфере страха, неопределенности и дезинформации", — отметил правозащитник в комментарии интернет-ресурсу palitviazni.info.
"Все эти факты свидетельствуют об одном: идет зачистка информационного пространства, — сказал Беляцкий. — Такие проявления в стране происходят то более остро, то менее остро, но от них власти не отступали никогда. Этот процесс идет фактически все последние 25 лет. Мы хорошо помним, как прессовали журналистов и в 1990-х, и в начале 2000-х. Независимым СМИ регулярно вставляли палки в колеса".
По мнению правозащитника, через уголовное преследование власти пытаются ограничивать право белорусов на свободу получения информации.
"Были проблемы у независимых СМИ с подпиской, распространением изданий через киоски "Белсоюзпечати", — продолжил Беляцкий. — Это такая целенаправленная политика ограничения информационного поля в Беларуси".
Следственный комитет утром 7 августа сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".
Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".
Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".
"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.
Иных комментариев в ведомстве пока не дают. Где в настоящее время находятся задержанные журналисты, на данный момент неизвестно.