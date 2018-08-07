Глава БАЖ Бастунец: Журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову и ее коллег с портала tut.by задержали на 72 часа

Минск, 7 августа. Корреспондента информационного агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову задержали на 72 часа, сообщил руководитель Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрей Бастунец на своей странице в "Фейсбуке".



По его информации, на такой же срок задержаны сотрудники портала tut.by — главный редактор Марина Золотова, редакторы Анна Колтыгина, Галина Уласик и Ульяна Бобоед.



Обыски в офисе интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН длятся уже более шести часов.



Следственный комитет утром 7 августа сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".



Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.



Иных комментариев в ведомстве пока не дают.