Завершился обыск в редакции БелаПАН

Минск, 7 августа. Около семи часов длился 7 августа обыск в редакции информационной компании БелаПАН.

Обыск, который завершился примерно в 15.45, проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД в присутствии понятых.





Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов. Из офиса БелаПАН для дачи показаний правоохранители повезли в Следственный комитет дежурного редактора агентства БелаПАН Андрея Середу, который находился на рабочем месте с утра 7 августа.







По-прежнему неизвестно местонахождение корреспондента БелаПАН Татьяны Коровенковой, у которой на даче также провели обыск.







Следственный комитет утром 7 августа сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".









Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".





"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.





Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".Иных комментариев в ведомстве пока не дают. По сведениям правозащитников, шестерых журналистов, в том числе международного обозревателя агентства БелаПАН Татьяну Коровенкову, задержали на трое суток.