Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/07/967770/
Дата распечатки: 07.08.2018 18:32
 
07.08.2018 16:45 Общество, Политика

Совет Европы: Обыски и аресты в наиболее известных белорусских СМИ вызывают глубокую озабоченность

Минск, 7 августа. Информация об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хёльтгена.
"Мы получили информацию об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ. Эта информация вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность. Более того, некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства", — подчеркивается в заявлении.

"Мы призываем белорусские следственные органы обеспечить оперативное и прозрачное расследование. Мы также обращаемся с призывом освободить всех арестованных журналистов. Свобода СМИ является одним из самых важных прав человека в демократическом обществе. Ее необходимо уважать повсюду в Европе", — указывает официальный представитель генерального секретаря Совета Европы.

Обыск в редакции информационной компании БелаПАН 7 августа на протяжении примерно семи часов проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД.

Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов. Из офиса БелаПАН для дачи показаний повезли в Следственный комитет дежурного редактора агентства Андрея Середу, который находился на рабочем месте с утра 7 августа и присутствовал при обыске.

По-прежнему неизвестно местонахождение корреспондента БелаПАН Татьяны Коровенковой, у которой на даче также провели обыск.

Параллельно обыск проводился в редакции крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала tut.by, а также у некоторых его сотрудников.

Следственный комитет утром 7 августа сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков".

Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.

Иных комментариев в ведомстве пока не дают. По сведениям правозащитников, шестерых журналистов, в том числе международного обозревателя БелаПАН Татьяну Коровенкову, задержали на трое суток.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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