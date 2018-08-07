Местонахождение корреспондента БелаПАН Татьяны Коровенковой до сих пор неизвестно

Минск, 7 августа. Местонахождение корреспондента информационной компании БелаПАН Татьяны Коровенковой, задержанной утром 7 августа, до сих пор неизвестно.



Узнать, где сейчас она находится, не удается даже адвокату Татьяны.



Утром в деревне, где Коровенкова находилась во время отпуска, правоохранители провели обыск, после чего повезли журналистку в Минск. Однако где она находится, до сих пор не ясно. В Следственном комитете заявляют, что данной информацией не располагают.



Обыск в редакции информационной компании БелаПАН 7 августа на протяжении примерно семи часов проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД. Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов. Из офиса БелаПАН для дачи показаний повезли в Следственный комитет дежурного редактора агентства Андрея Середу, который находился на рабочем месте с утра 7 августа и присутствовал при обыске.



Следственный комитет распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.