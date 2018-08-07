Лукашенко: Правительство вносит очередные предложения, которые якобы должны стимулировать развитие СЭЗ

Минск, 7 августа. Александр Лукашенко 7 августа провел совещание с членами правительства и председателями облисполкомов о работе свободных экономических зон.





Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко заявил: "Мне докладывают в правительстве, свободные экономические зоны вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, формируя 4% ВВП. Там сконцентрировано почти 13% промышленного производства, около 16% экспорта и порядка 7% прямых иностранных инвестиций. Наверное, это весомый вклад, но соизмерим ли он с теми льготами, которые предоставлены резидентам свободных экономических зон?"





В декабре 2016 года вопросы развития СЭЗ уже рассматривались на совещании у президента в связи с изменениями таможенного законодательства в ЕАЭС. Подходы Совета министров были одобрены, подписан соответствующий указ.





"Сегодня правительство вносит очередные предложения, которые якобы должны стимулировать развитие наших свободных экономических зон", — отметил глава государства.









"Достаточно ли предлагаемых решений для развития свободных экономических зон, если мы соглашаемся, что они должны развиваться в каком-то льготном, особом режиме, и роста прямых иностранных инвестиций. Или по истечении некоторого времени будет очередной проект указа?" — спросил он.





"Все области захотели иметь свои свободные экономические зоны, я согласился. Как они функционируют, сегодня рассмотрим, — добавил Лукашенко. — Тогда у людей не было работы, и мы хватались за любую соломинку, чтобы не утонуть. Сегодня вопрос о том, чтобы просто занять людей в свободных экономических зонах, предоставив там льготный режим предприятиям, не стоит. Мы справляемся с занятостью людей, нам нужны высокотехнологичные производства. Если там передовое производство, это должно быстро отразиться на работе всей экономики. А просто создать там конторку, и кто-то будет болты и гайки клепать — это хорошо, но уже не соответствует тому уровню развития, на котором мы находимся".





Справка БелаПАН. В Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон (по одной в каждом областном административном центре, включая Минск): "Брест" (1996), "Гомель-Ратон" (1998), "Минск" (1998), "Витебск" (1999), "Могилев" (2002), "Гродноинвест" (2002).







Специальный таможенный, регистрационный и налоговый режим СЭЗ предоставляет предприятиям возможность работать в особых льготных условиях.





По данным Минэкономики, на 1 марта 2017 года в качестве резидентов СЭЗ было зарегистрировано 410 компаний, на которых занято порядка 123,5 тыс. человек.





Для всех белорусских СЭЗ установлен единый специальный правовой режим деятельности их резидентов. Для получения статуса резидента СЭЗ необходимо выполнение следующих условий: объем инвестиций в реализацию проекта не менее 1 млн евро (или 500 тыс. евро при условии их инвестирования в течение 3 лет с даты регистрации), создание и (или) развитие производства, ориентированного на экспорт и (или) импортозамещение.

Лукашенко поинтересовался, нужны ли на современном этапе свободные экономические зоны в том виде, в котором они существуют, насколько эффективными оказались принятые в конце 2016 года меры и какой результат они принесли экономике Беларуси.