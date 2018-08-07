Лукашенко: Выходить в поле неготовыми к севу нельзя — хватит уже дурью заниматься и обманывать самих себя





"Выходить в поле неготовыми технологически к посеву нельзя, просто не надо сеять. За это ответят губернаторы и соответствующие министерства на всю катушку. Хватит уже дурью заниматься и обманывать самих себя. В пустую, как говорят крестьяне, в землю зерно класть преступно. Подготовьте, как надо, почву и посейте в агротехнически оптимальные сроки. Не успеваете — не делайте", — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента.





Обращаясь к губернаторам, он отметил, что земли хозяйств, которые не успевают подготовить к озимому севу, можно отдать нуждающимся в зерне предприятиям. "Но это надо сделать сейчас, чтобы они вовремя могли подготовить почву, посеять и забрать это зерно", — обратил внимание Лукашенко.





Минск, 7 августа. Выходить в поле неготовыми технологически к посеву нельзя, заявил Александр Лукашенко 7 августа на совещании о мерах по повышению эффективности работы свободных экономических зон. Совещание с членами правительства и председателями облисполкомов началось с обсуждения вопросов уборки урожая и подготовки к озимому севу.Глава государства также коснулся темпов уборочной кампании. По его словам, ее надо проводить быстрее, однако больших проблем пока с этим нет. "Не хочу сказать, что меня настораживают темпы уборки урожая. Такой урожай хлебов, зерновых, мы, конечно же, соберем. Это не проблема. Около семи миллионов тонн — это не тот уровень, который мы можем достичь или реализовать на уборке урожая, поскольку технически оснащены как никогда. Мы и десять миллионов тонн можем за месяц запросто убрать", — отметил он.