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Дата распечатки: 07.08.2018 21:32
 
07.08.2018 19:54 Общество

Учреждены эмблема и флаг Министерства образования Беларуси

Минск, 7 августа. Учреждены эмблема и флаг Министерства образования Беларуси. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 7 августа.

Документ принят в целях сохранения и развития исторических традиций Министерства образования, сообщает пресс-служба главы государства. Указом также утверждены положения об эмблеме и флаге, их описания и изображения.

Символы будут использоваться для идентификации министерства в информационном пространстве страны и за ее границами, для определения принадлежности работников к его системе, говорится в сообщении.
БелаПАН.

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