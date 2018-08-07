Минск, 7 августа. Учреждены эмблема и флаг Министерства образования Беларуси. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 7 августа.





Документ принят в целях сохранения и развития исторических традиций Министерства образования, сообщает пресс-служба главы государства. Указом также утверждены положения об эмблеме и флаге, их описания и изображения.





Символы будут использоваться для идентификации министерства в информационном пространстве страны и за ее границами, для определения принадлежности работников к его системе, говорится в сообщении.