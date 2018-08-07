В Беларуси легализованы онлайн-казино и увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений

Минск, 7 августа. Александр Лукашенко 7 августа подписал указ № 305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса".





Как сообщает пресс-служба президента, документом в Беларуси легализован такой вид деятельности, как организация и проведение азартных игр в сети интернет посредством содержания виртуального игорного заведения (онлайн-казино).





Для этого установлены особенности лицензирования и налогообложения данной деятельности, а также определены требования и условия. В частности, осуществление ее только на основании специального разрешения (лицензии); наличие гарантийного депозита на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в сети интернет; предоставление налоговым органам удаленного доступа к виртуальному игорному заведению и подключение такого заведения к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса; проведение идентификации физических лиц — посетителей виртуальных игорных заведений.





Кроме того, в целях минимизации вредных последствий участия в азартных играх увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, и участия в азартных играх с 18 до 21 года. Введен запрет для посетителей игорных заведений предоставлять другим игрокам денежные средства для участия в азартной игре, а для организаторов азартных игр закреплена обязанность устанавливать системы видеонаблюдения в игорных заведениях, фиксирующие всех посетителей и выплату им денежных средств.





"Указ позволит минимизировать отток денежных средств за рубеж за счет ограничения доступа граждан, находящихся в республике, к участию в азартных играх, организуемых и проводимых на сайтах, расположенных вне национального сегмента глобальной компьютерной сети интернет", — отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.