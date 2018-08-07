Редактор информагентства БелаПАН Андрей Середа, вероятно, также задержан

Минск, 7 августа. Дежурный редактор информационного агентства БелаПАН Андрей Середа, скорее всего, задержан на 72 часа.







Середа находился на рабочем месте с утра 7 августа и присутствовал при обыске по делу о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА. После обыска, который продолжался в редакции БелаПАН/Naviny.by около восьми часов, редактора повезли в Следственный комитет для дачи показаний. При этом адвоката к нему сегодня не допустили.







Известно также, что на трое суток задержана корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, она находится в изоляторе временного содержания. Утром 7 августа в деревне в Гродненской области, где Коровенкова находилась во время отпуска, правоохранители провели обыск по упомянутому делу. После этого журналистку отвезли в Минск, где допросили в Следственном комитете.





Параллельно обыск проводился в редакции крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала tut.by, а также у некоторых его сотрудников, часть из которых, в том числе главный редактор Марина Золотова, тоже задержаны.







Следственный комитет ранее распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".













Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".