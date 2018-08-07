Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/07/967810/
Дата распечатки: 07.08.2018 23:01
 
07.08.2018 21:51 Спорт

БАТЭ выиграл у "Карабаха" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Минск, 7 августа. Борисовский БАТЭ со счетом 1:0 выиграл у азербайджанского "Карабаха" первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. На 36-й минуте мяч забил Станислав Драгун.

Состав гостей: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Драгун (Березкин, 76), Иванич (Скавыш, 62), Сигневич, Риос, Филипенко, Стасевич (капитан) (Глеб, 85), Бага, М.Володько. В запасе: Чичкан, Волков, Туоминен, Мухамедов. Предупреждения получили Риос (44), Сигневич (54) и Филипович (56).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 5:15 в пользу “Карабаха” (первый тайм — 3:4), из них в створ ворот — 2:4 (2:1), угловые удары — 2:7 (2:2), офсайды — 1:0 (0:0), штрафные удары — 9:12 (4:6).

Ответная встреча пройдет 14 августа в Борисове. Победитель пары выходит в плей-офф квалификации ЛЧ, где встретится с "Эйндховеном" и в случае поражения от голландцев выступит в групповом раунде Лиги Европы.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 07 Август 2018, 23:01
  • RSS RSS
    • Дизайн
    и программирование
    regraphic

    © 2000 — 2018 БелаПАН. Все права защищены.
    Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск