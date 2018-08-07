БАТЭ выиграл у "Карабаха" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Минск, 7 августа. Борисовский БАТЭ со счетом 1:0 выиграл у азербайджанского "Карабаха" первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. На 36-й минуте мяч забил Станислав Драгун.



Состав гостей: Щербицкий, Филипович, Яблонский, Драгун (Березкин, 76), Иванич (Скавыш, 62), Сигневич, Риос, Филипенко, Стасевич (капитан) (Глеб, 85), Бага, М.Володько. В запасе: Чичкан, Волков, Туоминен, Мухамедов. Предупреждения получили Риос (44), Сигневич (54) и Филипович (56).



Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 5:15 в пользу “Карабаха” (первый тайм — 3:4), из них в створ ворот — 2:4 (2:1), угловые удары — 2:7 (2:2), офсайды — 1:0 (0:0), штрафные удары — 9:12 (4:6).



Ответная встреча пройдет 14 августа в Борисове. Победитель пары выходит в плей-офф квалификации ЛЧ, где встретится с "Эйндховеном" и в случае поражения от голландцев выступит в групповом раунде Лиги Европы.

