07.08.2018 16:42 Фото
Следователи провели обыск в редакции БелаПАН
Около семи часов длился 7 августа обыск в редакции информационной компании БелаПАН.
Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".
Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".