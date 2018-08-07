Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/07/media_obysk/
Дата распечатки: 07.08.2018 18:32
 
07.08.2018 16:42 Фото

Следователи провели обыск в редакции БелаПАН

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Около семи часов длился 7 августа обыск в редакции информационной компании БелаПАН.

Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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