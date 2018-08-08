Олег Гайдукевич: Не понимаю, зачем задерживать журналистов в рамках расследования уголовного дела

Минск, 8 августа. Первый заместитель председателя Либерально-демократической партии, бывший начальник УВД Фрунзенского района Минска Олег Гайдукевич выразил недоумение в связи с задержанием журналистов БелаПАН и tut.by.



"Не понимаю и не могу понять, зачем журналистов в рамках расследования уголовного дела задерживать в ИВС! Что мешает разобраться в ситуации без этого? Сложность дела — нет! Общественная опасность задержанных — нет. Есть сомнения в том, что будет погашен ущерб — нет. Убежден, он будет погашен до суда. Показать что то обществу, стране? Страну и народ гораздо больше интересуют уголовные дела в здравоохранении и коррупция среди чиновников, когда в суде один из руководителей на прошлой неделе говорит, я не помню, как я купил "Мерседес", — написал Гайдукевич на своей странице в социальной сети "Фейсбук".



7 августа Следственный комитет сообщил, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)". Поводом послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". "В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил СК.



В редакции информационной компании БелаПАН почти восемь часов проходил обыск. Его проводили около полутора десятков сотрудников Следственного комитета и МВД по уголовному делу о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА. Изъято шесть жестких дисков с компьютеров журналистов и выпускающих редакторов. На трое суток задержана корреспондент БелаПАН Татьяна Коровенкова, она находится в изоляторе временного содержания. Параллельно обыск проводился в редакции крупнейшего белорусского негосударственного интернет-портала tut.by, а также у некоторых его сотрудников, часть из которых, в том числе главный редактор Марина Золотова, тоже задержаны.



Информация об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Совета Европы Даниэля Хёльтгена. "Некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства", — подчеркивается в заявлении.