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Дата распечатки: 08.08.2018 02:10
 
08.08.2018 00:53 Общество, Экономика

Допустимая доля призового фонда электронных лотерей увеличена до 95% объема принятых ставок

Минск, 7 августа. Указом № 309 от 7 августа Александр Лукашенко внес изменения в положение о порядке осуществления лотерейной деятельности, утвержденное указом от 4 мая 2007 года № 209 "О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь".

Предусмотрено увеличение допустимого размера призового фонда для электронных лотерей до 95% общего объема принятых лотерейных ставок, сообщила пресс-служба президента (ранее было 50%). Эта мера направлена на "обеспечение благоприятных условий для организации и проведения электронных лотерей, увеличение объемов реализации лотерейной продукции и, как следствие, денежных поступлений в бюджет для финансирования мероприятий социального характера".

Кроме того, внесены изменения в определение "комбинированная лотерея", что "обеспечит его однозначное толкование и исключит неопределенность применения на практике".

Как уже сообщалось, указом № 305 от 7 августа Лукашенко легализовал онлайн-казино и увеличил возрастной ценз для посещения игорных заведений (с 18 лет до 21 года).
БелаПАН.

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