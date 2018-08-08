Допустимая доля призового фонда электронных лотерей увеличена до 95% объема принятых ставок

Минск, 7 августа. Указом № 309 от 7 августа Александр Лукашенко внес изменения в положение о порядке осуществления лотерейной деятельности, утвержденное указом от 4 мая 2007 года № 209 "О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь".



Предусмотрено увеличение допустимого размера призового фонда для электронных лотерей до 95% общего объема принятых лотерейных ставок, сообщила пресс-служба президента (ранее было 50%). Эта мера направлена на "обеспечение благоприятных условий для организации и проведения электронных лотерей, увеличение объемов реализации лотерейной продукции и, как следствие, денежных поступлений в бюджет для финансирования мероприятий социального характера".



Кроме того, внесены изменения в определение "комбинированная лотерея", что "обеспечит его однозначное толкование и исключит неопределенность применения на практике".



Как уже сообщалось, указом № 305 от 7 августа Лукашенко легализовал онлайн-казино и увеличил возрастной ценз для посещения игорных заведений (с 18 лет до 21 года).