Основатель tut.by Юрий Зиссер об обысках и задержании журналистов: Политическая подоплека дела стала очевидной

Минск, 8 августа. В обысках и задержании журналистов, которые провел 7 августа Следственный комитет, основатель портала tut.by Юрий Зиссер видит политическую подоплеку.



"С утра политика не была заметна. Однако к концу дня событие получило столь космические масштабы отражения в различных государственных СМИ, совершенно не соразмерные существу дела, что политическая подоплека стала очевидной", — написал Зиссер на своей странице в социальной сети "Фейсбук".



По его информации, из офиса tut.by изъяли "с десяток системных блоков наших журналистов (не только задержанных)". "В настоящее время что-то делают с офисными серверами. Могу предполагать, что копируют всю внутреннюю информацию компании, включая корпопочту, корпопортал, бухгалтерию, и если это так, то наверняка не только ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА", но заодно и всех имеющих ко мне отношение компаний", — сообщил Зиссер.



"Клиентскую информацию (почту, хостинг и т.д.), не трогают, портал и хостинг работают нормально, новости и реклама публикуются вовремя. Люди работают из дома", — отметил он.



Утром 7 августа СК распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.



В редакциях прошли многочасовые обыски. В БелаПАН изъято шесть системных блоков компьютеров. Были задержаны политический обозреватель информационной компании Татьяна Коровенкова (находилась в отпуске в Гродненской области), главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы портала Ульяна Бобоед, Анна Колтыгина, Дмитрий Бобрик, Галина Уласик, Анна Ермаченок и бывшая сотрудница tut.by Евгения Березюк. Впоследствии, по информации Юрия Зиссера, Бобоед, Бобрик и Березюк были отпущены. На допросы в СК доставлялись присутствовавшие при обысках дежурный редактор БелаПАН Андрей Середа и генеральный директор tut.by Людмила Чекина. Обоих затем отпустили.



Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы заявил, что информация об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ вызывает глубокую озабоченность. "Некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства", — подчеркивается в заявлении.



В свою очередь белорусский МИД посоветовал не искать "какой-то другой подоплеки или "подводных камней" — ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси".