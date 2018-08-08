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Дата распечатки: 08.08.2018 08:39
 
08.08.2018 07:10 Спорт

Азаренко и Соболенко вышли во второй круг открытого чемпионата Канады по теннису

Минск, 8 августа. Обе белорусские теннисистки — участницы основного раунда открытого чемпионата Канады — вышли во второй круг турнира.

В 1/32 финала Виктория Азаренко (95-е место в рейтинге ВТА) выиграла у Кристины Младенович из Франции (59) — 6:0, 6:1, а Арина Соболенко (39) была сильнее румынки Аны Богдан (82) — 6:4, 4:6, 6:3.

Следующей соперницей Азаренко будет Йоханна Конта из Великобритании (43), победившая 11-ю ракетку мира Елену Остапенко из Латвии (11) — 6:7 (6:8), 6:1, 6:2. Соболенко встретится со второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.

Призовой фонд чемпионата составляет 2,82 млн долларов США.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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