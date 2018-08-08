08.08.2018 08:40 Общество, Политика
Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у журналиста Павла Быковского
Минск, 8 августа. Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у журналиста Павла Быковского.
"Ко мне пришел Следственный комитет", — написал Быковский в социальной сети «Фейсбук» в 8.30 8 августа. По мобильному телефону журналист недоступен.
(Будет дополнено.)
"Ко мне пришел Следственный комитет", — написал Быковский в социальной сети «Фейсбук» в 8.30 8 августа. По мобильному телефону журналист недоступен.
(Будет дополнено.)