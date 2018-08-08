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Дата распечатки: 08.08.2018 10:02
 
08.08.2018 08:40 Общество, Политика

Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у журналиста Павла Быковского

Минск, 8 августа. Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у журналиста Павла Быковского.

"Ко мне пришел Следственный комитет", — написал Быковский в социальной сети «Фейсбук» в 8.30 8 августа. По мобильному телефону журналист недоступен.

(Будет дополнено.)
БелаПАН.

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