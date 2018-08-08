Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у журналиста Павла Быковского (дополнено)

Минск, 8 августа. Сотрудники Следственного комитета проводят обыск у журналиста Павла Быковского.



"Ко мне пришел Следственный комитет", — написал Быковский в социальной сети "Фейсбук" в 8.30 8 августа. По мобильному телефону журналист недоступен.



Пока непонятно, имеет ли обыск отношение к делу, возбужденному накануне Следственным комитетом по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил 7 августа Следственный комитет.



В редакциях прошли многочасовые обыски. Изъяты системные блоки компьютеров, в том числе принадлежащие журналистам, не фигурирующим в материалах дела. Были задержаны политический обозреватель информационной компании Татьяна Коровенкова (находилась в отпуске в Гродненской области), главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы портала Ульяна Бобоед, Анна Колтыгина, Дмитрий Бобрик, Галина Уласик, Анна Ермаченок и бывшая сотрудница tut.by Евгения Березюк. Впоследствии Бобоед, Бобрика и Березюк отпустили. На допросы в СК доставлялись присутствовавшие при обысках дежурный редактор БелаПАН Андрей Середа и генеральный директор tut.by Людмила Чекина. Обоих затем также отпустили.