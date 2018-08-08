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Дата распечатки: 08.08.2018 10:02
 
08.08.2018 09:10 Общество

Следком: По делу о хищении оружия из воинской части Барановичского горизонта задержано 14 человек

Минск, 8 августа. Главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное командиром одной из воинских частей Барановичского гарнизона по ч. 3 ст. 294 и ч. 2, 3 ст. 295 Уголовного кодекса (хищение и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия).

Как сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова, по данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из воинских частей похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц.

По уголовному делу заключено под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий. "Фигуранты дела дают признательные показания. Похищенное оружие обнаружено", — отмечается в релизе.
БелаПАН.

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