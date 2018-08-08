Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/08/967849/
Дата распечатки: 08.08.2018 11:32
 
08.08.2018 10:02 Общество, Политика

В офисе tut.by второй день идет обыск

Минск, 8 августа. В офисе портала tut.by в 8 часов утра 8 августа продолжился обыск. В самой редакции обыск закончен, но в других подразделениях компании продолжается, сообщил портал.

Утром 7 августа СК распространил информацию о том, что "по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".

"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил Следственный комитет.

В редакциях прошли многочасовые обыски. В БелаПАН изъято шесть системных блоков компьютеров. Были задержаны политический обозреватель информационной компании Татьяна Коровенкова (находилась в отпуске в Гродненской области), главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы портала Ульяна Бобоед, Анна Колтыгина, Дмитрий Бобрик, Галина Уласик, Анна Ермаченок и бывшая сотрудница tut.by Евгения Березюк. Впоследствии, по информации Юрия Зиссера, Бобоед, Бобрик и Березюк были отпущены. На допросы в СК доставлялись присутствовавшие при обысках дежурный редактор БелаПАН Андрей Середа и генеральный директор tut.by Людмила Чекина. Обоих затем отпустили.

Утром 8 августа следователи пришли домой к журналистам Павлу и Ольге Быковским. Связано ли это с вышеназванным делом, пока неизвестно.
БелаПАН.

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