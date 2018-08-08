БСДП (Грамада) потребовала прекратить репрессии в отношении независимых журналистов

Могилев, 8 августа. Президиум Белорусской социал-демократической партии (Грамада) принял 8 августа заявление, в котором выразил протест против задержаний журналистов и обысков в редакциях независимых СМИ.



"Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) протестует против задержания журналистов независимых информационных кампаний tut.by и БелаПАН Дмитрия Бобрика, Анны Ермаченок, Андрея Середы, Евгении Березюк, Марины Золотовой, Анны Колтыгиной, Ульяны Бобоед, Галины Власик и Татьяны Коровенковой, а также помещения некоторых из них в изолятор временного содержания. Мы также протестуем против обысков у независимых журналистов Ольги и Павлюка Быковских", — говорится в заявлении оппозиционной партии.



Ее руководство считает, что обыски в офисах крупнейших негосударственных СМИ и квартирах независимых журналистов, задержание некоторых из них являютсяк проявлением репрессий в отношении независимых медиа и свободы слова в Беларуси, демонстрацией силы и способом устрашения.



"БСДП считает, что подобными провокационными действиями наносится ущерб имиджу Беларуси на международной арене, развеивается миф того, что мы живем в открытой, безопасной и толерантной стране, способной к диалогу, в которой работает закон и уважается плюрализм мнений. Мы убеждены, что помещение журналистов в изолятор временного содержания, подавляющее число которых женщины, является вершиной цинизма, так как в их действиях нет общественной опасности и в подобных мерах не было необходимости", — уверены в партии.



Белорусская социал-демократическая партия (Громада) призывает немедленно освободить журналистов, содержащихся в изоляторе временного содержания, и продолжить разбирательство по фактам несанкционированного доступа по чужим паролям к платному доступу к информации БелТА цивилизованно, без насилия и истерики.