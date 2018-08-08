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Дата распечатки: 08.08.2018 14:37
 
08.08.2018 13:26 Экономика, Финансы

Доллар США и российский рубль подешевели, евро — подорожал

Минск, 8 августа. 8 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и российский рубль снизились к белорусскому рублю, евро подорожал.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0048 рубля (0,21%) и составил 2,3327 рубля.

Курс доллара США снизился на 0,0007 рубля (0,03%) до 2,011 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0104 рубля (0,33%) и составил 3,1549 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В среду фьючерсы на марку Brent находятся в районе 74,6 доллара за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 5,25 копейки и составил 63,5950 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.

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