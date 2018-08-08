Доллар США и российский рубль подешевели, евро — подорожал

Минск, 8 августа. 8 августа на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар США и российский рубль снизились к белорусскому рублю, евро подорожал.



По итогам торгов курс евро вырос на 0,0048 рубля (0,21%) и составил 2,3327 рубля.



Курс доллара США снизился на 0,0007 рубля (0,03%) до 2,011 рубля.



Курс российского рубля уменьшился на 0,0104 рубля (0,33%) и составил 3,1549 белорусского рубля за 100 российских.



В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.



Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, который во многом зависит от цен на нефть. В среду фьючерсы на марку Brent находятся в районе 74,6 доллара за баррель.



В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 повысился на 5,25 копейки и составил 63,5950 рубля.