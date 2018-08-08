Допрос корреспондента БелаПАН Татьяны Коровенковой перенесен на четверг без объяснения причин

Минск, 8 августа. Допрос корреспондента БелаПАН Татьяны Коровенковой перенесен на 11 часов 9 августа без объяснения причин, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).



Сегодня в 14 часов должен был состояться допрос журналистки в Следственном комитете, однако его перенесли, отмечается на сайте БАЖ.



Адвокат, с которым подписан договор, пока не смог встретиться с Татьяной.



Татьяну Коровенкову 7 августа после обыска в дачном доме ее матери в Гродненской области привезли на допрос в Следственный комитет. Там ей предоставили дежурного адвоката. Журналистка отказалась давать показания.



Сейчас мать Татьяны находится в изоляторе временного содержания на улице Окрестина в Минске. Она принесла дочери передачу. В изоляторе ей, наконец, подтвердили, что Татьяна действительно находится там.



В минской квартире Коровенковой изъяты носители информации: компьютерные диски, карта памяти фотоаппарата и USB-накопитель. Обыск проходил утром 8 августа в течение часа.



Коровенкова задержана на 72 часа в рамках дела, возбужденного Следственным комитетом по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда)".



Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"В результате совершенного преступления РУП "БелТА" причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия. К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", — сообщил 7 августа Следственный комитет.



В редакциях прошли многочасовые обыски. Изъяты системные блоки компьютеров, в том числе принадлежащие журналистам, не фигурирующим в материалах дела. Были задержаны политический обозреватель информационной компании Татьяна Коровенкова, главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы портала Ульяна Бобоед, Анна Калтыгина, Дмитрий Бобрик, Галина Уласик, Анна Ермаченок и бывшая сотрудница tut.by Евгения Березюк. Впоследствии Бобоед, Бобрика и Березюк отпустили. На допросы в СК доставлялись присутствовавшие при обысках дежурный редактор БелаПАН Андрей Середа и генеральный директор tut.by Людмила Чекина. Обоих затем также отпустили. Утром 8 августа в офисе tut.by продолжился обыск. Кроме того, следователи пришли в квартиру журналистов Павла и Ольги Быковских.