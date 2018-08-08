Могилевские члены БАЖ требуют прекратить преследование журналистов и осуждают действия гендиректора БелТА

Могилев, 8 августа. Члены Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), проживающие в Могилевской области, приняли 8 августа заявление, в котором требуют освободить всех задержанных коллег и прекратить уничтожение независимых СМИ.



"Мы, члены БАЖ Могилевской области, возмущены и решительно протестуем против задержаний журналистов БелаПАН и TUT.BY, других представителей журналистского сообщества, а также обысков, которые прошли в редакциях разных СМИ. Мы понимаем, что причиной этих нападок на независимые медиа на самом деле есть непреодолимое желание белорусских властей во главе с президентом Лукашенко уничтожить свободу слова в нашей стране. Мы требуем незамедлительного освобождения независимых журналистов и прекращения их преследования", — говорится в заявлении.



Могилевские журналисты — члены БАЖ также крайне резко высказываются относительно действий гендиректора РУП "БелТА" Ирины Акулович, которая долгое время работала журналистом в Могилеве. "Мы также возмущены действиями генерального директора агентства БелТА, члена Совета республики Национального собрания Республики Беларусь Ирины Акулович, руками которой вершится грязное дело уничтожения независимых медиаресурсов в Беларуси. Поскольку, как нам стало известно, именно заявление Акулович стало поводом для задержаний журналистов, мы считаем необходимым заявить: нам, могилевским журналистам, очень досадно, что эта особа когда-то считалась нашей коллегой, работала на могилевской земле, а сегодня стала сознательным исполнителем мерзкого политического заказа правящей клики, которая стремится уничтожить немногочисленные независимые медиа, накрыть страну затхлым смрадом официоза", — заявляют могилевские члены БАЖ.