Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2018/08/08/968004/
Дата распечатки: 08.08.2018 23:45
 
08.08.2018 22:33 Общество, Политика

Телеканал "Евроньюс" выпустил сюжет об обысках в БелаПАН и tut.by и задержании журналистов в рамках "дела БелТА"

Минск, 8 августа. Европейский круглосуточный информационный телеканал "Евроньюс" 8 августа выпустил сюжет об обысках в информационной компании БелаПАН, офисе портала tut.by и задержании журналистов в рамках "дела БелТА".

"Запад успокоился насчет Беларуси, и, видимо, власть решила, что можно эти СМИ прижать, используя повод для этого. Мы расцениваем это как давление на независимые СМИ", — заявил в сюжете основатель портала tut.by Юрий Зиссер.

На момент выхода материала "Евроньюс" не смог получить комментарии от генерального директора БелТА Ирины Акулович: в агентстве сослались на ее занятость.

В сюжете отмечается, что Европейский союз призвал освободить задержанных в Минске журналистов, а официальное представительство ЕС заявило, что данные действия "противоречат заявленной политике по демократизации и международным обещаниям" Беларуси. Аресты журналистов осудили и правозащитники.

"Мы были удивлены, что на основании таких обвинений к журналистам были применены столь жесткие меры. Это делается для запугивания ведущих СМИ в стране в контексте все возрастающего давления на свободные голоса в Беларуси. Мы призываем власти успокоиться и позволить журналистам просто делать свою работу", — заявил глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Йоханн Бир.

Наблюдатели не исключают, что нынешняя кампания против журналистов негативно скажется на хрупком процессе нормализации отношений между Минском и Брюсселем, отмечает "Евроньюс" в конце сюжета.
Дмитрий Власов, БелаПАН.

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