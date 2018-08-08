Обзор важнейших событий 8 августа 2018 года

Минск, 8 августа. В рамках расследования "дела БелТА" сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисах газеты "Культура", портала realt.by и ООО "АйТиВи". Задержаны журналисты Павел Быковский и Алексей Жуков. На допрос в СК вызывался основатель портала tut.by Юрий Зиссер. Он проходит по делу в статусе свидетеля. Представители посольств западных стран посетили офисы БелаПАН и tut.by, где накануне прошли обыски. ЕС и Совет Европы призвали белорусские власти немедленно освободить журналистов. МИД Германии призвал белорусские власти "воздержаться от непропорциональных действий против журналистов", "уважать свободу средств массовой информации и выражения мнений". Радиостанция "Немецкая волна" направила протест белорусскому послу в Берлине, потребовав освободить своего корреспондента Быковского.



В Минском областном суде началось слушание дела о гибели рядового Александра Коржича. Обвиняемые сержанты Евгений Барановский, Егор Скуратович и Антон Вяжевич признали свою вину частично. Сторона обвинения полагает, что неоднократные поборы, унижения и физическое воздействие со стороны обвиняемых стали причиной того, что Коржич совершил суицид.



Партия БНФ решила прекратить свое участие в дежурстве у въезда в ресторан "Поедем поедим", который находится в урочище Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий. "На сегодня мы считаем, что куропатская охрана возле входа в ресторан исчерпала свою актуальность. Мы переходим к новому этапу охраны урочища", — заявил БелаПАН председатель партии Григори Костусев. Он считает, что нынешняя форма охраны Куропат в форме пикетирования "достигла своей цели". "Мы видим, что нормальные люди в это заведение не ходят. Туда ходят только люди с пониженной социальной ответственностью, чтобы пропиариться через столкновения с представителями национально-демократических сил", — заявил политик. Цель Партии БНФ, сообщил Костусев, — "показать белорусскому обществу и международному сообществу незаконность строительства ресторана в Куропатах, показать, что некоторые чиновники совершили преступление, дав на это разрешение".



Главное следственное управление Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное командиром одной из воинских частей Барановичского гарнизона по ч. 3 ст. 294 и ч. 2, 3 ст. 295 Уголовного кодекса (хищение и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия). По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из воинских частей похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц. По уголовному делу заключено под стражу 14 человек, причастных к совершению противоправных действий. "Фигуранты дела дают признательные показания. Похищенное оружие обнаружено", — отмечается в релизе.