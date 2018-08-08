Дипломаты США и ЕС посетили БелаПАН, чтобы выразить поддержку редакции и задержанной журналистке Татьяне Коровенковой

Минск, 8 августа. Дипломаты представительства Евросоюза в Беларуси, посольств США и Великобритании 8 августа посетили офис информационной компании БелаПАН, чтобы выразить поддержку задержанной накануне журналистке Татьяне Коровенковой.



Дипломаты интересовались обстоятельствами задержания журналистов, версиями происходящего, тем, насколько изъятие техники повлияет на работу БелаПАН.



Глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин заверила, что будет "всеми силами помогать" Татьяне Коровенковой и не перестанет следить за ее судьбой в дальнейшем. По словам Викторин, позиция Брюсселя заключается в том, чтобы все незаконно задержанные были освобождены. "Какая бы информация ни всплыла, это не повод задерживать людей в подобной ситуации. Мы ждем ответов: пока не понятно, какие у обвинения есть доказательства", — сказала она.



Викторин также подчеркнула, что ЕС продолжит уделять большое значение свободе слова и выражения и не откажется от этих ценностей.



Международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова была задержана утром 7 августа на 72 часа в рамках дела, возбужденного Следственным комитетом по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило "сообщение республиканского унитарного предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков". Согласно сообщению СК, в ходе проверки сотрудниками МВД "выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



У Татьяны Коровенковой прошли обыски на даче и в квартире, изъята вся техника, в том числе телефон ее матери. Журналистка находится в изоляторе временного содержания на Окрестина, сегодня мать передала ей вещи первой необходимости и продукты. На 11.00 9 августа назначен допрос, во время которого с Коровенковой наконец сможет встретиться ее адвокат. От дачи показаний в присутствии дежурного адвоката 7 августа журналистка отказалась.