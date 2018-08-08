"Немецкая волна" потребовала немедленного освобождения своего белорусского корреспондента Павла Быковского

Минск, 8 августа. Медиакомпания "Немецкая волна" (Deutsche Welle) потребовала от белорусских властей незамедлительно освободить своего корреспондента Павла Быковского, задержанного в Минске 8 августа сотрудниками Следственного комитета в рамках т.н. "дела БелТА". Соответствующий протест направлен послу Беларуси в ФРГ Денису Сидоренко.



"Немецкая волна" ожидает, что в отношении аккредитованных в Беларуси журналистов будет применяться "подход, основанный на принципах правового государства".



Быковский был доставлен в СК после обыска у него в квартире, в ходе которого изъяты компьютеры, планшеты, телефоны, USB-накопители и другая техника репортера.



С призывом "воздержаться от непропорциональных действий против журналистов" к белорусским властям обратился МИД ФРГ.