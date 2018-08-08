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Дата распечатки: 08.08.2018 14:38
 
08.08.2018 13:04 Фото

Начался суд по делу о гибели рядового Александра Коржича

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Минский областной суд 8 августа приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о гибели рядового Александра Коржича. Процесс ведет судья Олег Лапеко, гособвинитель — Юрий Шерснев. Заседание проходит в здании суда Московского района Минска.

3 октября 2017 года 21-летнего уроженца Пинска рядового 3-й учебной танковой роты 3-й школы 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил Александра Коржича нашли повешенным в подвале медицинской роты.

Сначала следствие рассматривало три версии произошедшего: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. Впоследствии СК пришел к выводу, что Коржича довели до самоубийства.
Фото Сергея Балая, БелаПАН.

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