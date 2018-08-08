Начался суд по делу о гибели рядового Александра Коржича

Минский областной суд 8 августа приступил к рассмотрению резонансного уголовного дела о гибели рядового Александра Коржича. Процесс ведет судья Олег Лапеко, гособвинитель — Юрий Шерснев. Заседание проходит в здании суда Московского района Минска.



3 октября 2017 года 21-летнего уроженца Пинска рядового 3-й учебной танковой роты 3-й школы 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил Александра Коржича нашли повешенным в подвале медицинской роты.



Сначала следствие рассматривало три версии произошедшего: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. Впоследствии СК пришел к выводу, что Коржича довели до самоубийства.